Radio Vitoria Gaur Actualidad Nuestro patrimonio ´Pueblos de Álava. De abuelas a nietas y nietos', un proyecto para dar a conocer la historia de la zona rural Publicado: 20/05/2024 16:44 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2024 16:44 (UTC+2) El proyecto se concreta en la publicación de los primeros cuaderno-guía de diez municipios. Posteriormente vendrá el resto hasta completar todo el territorio de Araba. El elemento central es el testimonio de las abuelas que, junto a sus nietas, cuentan la historia vivida en sus pueblos.

'Pueblos de Araba. De abuelas a nietas y nietos' se ha estrenado con los municipios de Añana, Amurrio, Artziniega, Asparrena, Barrundia, Kampezu, Labastida, Peñacerrada, Agurain y Valdegobía. El elemento central y pionero del proyecto es el testimonio de las abuelas que cuentan junto a sus nietas la historia vivida en sus pueblos. Testimonios sinceros que sorpenden y que recuerdan otros tiempos más duros. Por ejemplo, el de Esther Cirión, de Artziniega, que no olvida el hambre que pasó su familia "cuando la labranza era pequeña y no llegaba el trigo". También rememora momentos más felices, los de los domingos por la tarde y los bailes. Eso sí; "si te arrimabas mucho, aparecía Lázaro, el alguacil, con un palo". O la voz de Jesusa Nieva que nació en Sobrón y que, de muy joven, fue a servir a Vitoria a casa de un comandante al que ella llamaba amo. Posteriormente, volvió al municipio de Valdegobía, al pueblo de Barrio, donde tras un noviazgo de apenas seis meses se casó con Julián, un agricultor. Jesusa no sabía nada de la vida en el campo, pero tuvo que aprender pronto.

Encontraremos mucho más testimonios tan entrañables, tanto en estos folletos que hallaremos en las oficinas turísticas, como en la página web pueblosde alava.com. Las autoras del proyecto son la periodista Itziar Herrán y la escritora y antropóloga Inma Roiz.

Además de los testimonios de las amamas, también veremos en estos cuadernos-guía los 'diez imprescindibles' de cada municipio; es decir, los principales hitos de su patrimonio histórico y natural local, además de su patrimonio inmaterial.