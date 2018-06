Radio Vitoria Gaur Magazine

Psicología

Las vacaciones pueden llegar a ser estresantes si no las gestionamos bien

25/06/2018

Parece que el verano ya ha llegado, la mayoría vamos haciendo planes para las vacaciones estivales. En general, encaramos esta época del año con muchas expectativas, con ganas, ilusión… pero a veces y para muchas personas esto no es así del todo. Arantza Gómez Pérez, psicóloga y psicoterapeuta del equipo Ediren, nos da una serie de recomendaciones, consejos para que podamos doisfrutar del verano. Y es que las vacaciones pueden convertirse en un periodo estresante si no sabemos parar a tiempo, si queremos hacer muchas cosas, no paramos o lo que teníamos pensado, al final, no nos sale como estaba previsto y planeado.