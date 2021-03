29/03/2021 14:29 Tema del día Prostitución Aumenta la prostitución en pisos en Vitoria, debido a la pandemia El toque de queda no les permite trabajar de noche en calles, rotondas o clubes. Por eso crece el número de pisos. Unas 250 personas están involucradas en la prostitución en Gasteiz Escuchar la página Escuchar la página

En Vitoria hay unas 250 personas involucradas en la prostitución. Pero el toque de queda no les permite trabajar de noche en calles y rotondas así que desde hace un año ha aumentado el número de pisos dedicados a la prostitución. La asociación Gizarterako no puede entrar para comprobar la situación de estas mujeres, puesto que son locales privados. Apenas quedan mujeres ejerciendo la prostitución en la calle por el toque de queda. Llos clubes que se encuentran en el centro urbano no han abierto o tienen que cerrar pronto así que crece el número de pisos. Edurne Calvo del Pozo, presidenta de Gizarterako ha afirmado en Radio Vitoria que la pandemia también ha hecho aumentar el número de contactos en Internet lo que agranda la invisibilidad de estas mujeres. La mayoría son extranjeras pero la mitad no tiene papeles por lo que no pueden acceder a las ayudas básicas, señala el miembro de esta asociación, Hermenegildo Rosado. La trata viene acompañada de coacciones y amenazas a familiares o hijos en el país de origen por lo que, en caso de denuncia, si no se puede demostrar que están siendo obligadas, dicen desde Gizarterako, después pueden sufrir represalias.