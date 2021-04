13/04/2021 16:33 Radio Vitoria Gaur Magazine Islam La pandemia altera la esencia del Ramadán Tx.I. Los ocho mil musulmanes de Araba comienzan un mes de ayuno y,sobre todo, de gran valor social, espiritual y comunitario. Por segundo año consecutivo se verá afectado por la pandemia. Escuchar la página Escuchar la página

Si algo caracteriza al Ramadán es la intensa vida social de los musulmanes, la camaradería y las relaciones sociales que comporta, especialmente cuando se pone el sol y se rompe el ayuno. Las mezquitas se abarrotan por la noche y los fieles comparten suculentos banquetes con familia y amigos.

Este año, a diferencia del anterior, las mezquitas están abiertas y no nos encontramos confinados pero se han establecido otras restricciones como el toque de queda a las diez de la noche, la limitacion de un maximo de cuatro personas o los convivientes para las celebraciones, o el aforo de los centro de culto, fijado en un 35%.

Es difícil, pero no queda otra que adaptarse y respetar las restricciones, dice la comunidad musulmana. No obstante, se planteó ante el LABI la posibilidad de flexibilizar algunas de las medidas sanitarias pero la petición no fue aceptada.