10/05/2021 13:15 Tema del día Justicia "El poder político no ha cumplido con sus funciones que es legislar" Antón Etxebarrieta, decano del Colegio de Abogados de Álava, ha afirmado en Radio Vitoria Gaur que Gobierno y oposición tenían que haber reformado las leyes orgánicas para que ésto no ocurriera

El fin del Estado de Alarma ha dejado en una situación de inseguridad a las diferentes comunidades autónomas. En Euskadi, su Tribunal Superior dijo no a las pretensiones del Gobierno Vasco de mantener los cierres perimetrales y los toques de queda. Ante esta decisión, el ejecutivo de Lakua ha decido no recurrir a Supremo para no judicializar la gestión de la pandemia. El Gobierno de Canarias, sí acude al Supremo y su decisión podría ser vinculante para el resto de la Comunidades Autónomas. Antón Etxebarrieta, decano del Colegio de Abogados de Álava, ha afirmado en Radio Vitoria Gaur que "el poder político no ha cumplido con sus funciones que es legislar". Cree que "que Gobierno y oposición tenían que haber reformado las leyes orgánicas para que ésto no ocurriera". Recuerda además el camino que debería seguir ejecutivo de Urkullu si el Supremo cambia los criterios de los Tribunales Superiores. Una vía a que la el Gobierno Vasco no está muy dispuesto a recurrir. El fallo del Supremo sobre el toque de queda y los cierres perimetrales en Canarias debe producirse este mismo mes de mayo.