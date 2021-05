12/05/2021 13:04 Radio Vitoria Gaur Magazine Baja visión Si llevas gafas, ¿por qué no me ves? EITB MEDIA Desde la Asociación Itxaropena trabajan junto a las personas con baja visión para mejorar la actividad en su día a día y también para concienciar al resto de la sociedad. Escuchar la página Escuchar la página

El concepto de baja visión tal vez no sea muy conocido. Se trata de una limitación visual que interfiere con la capacidad de la persona para desempeñar sus actividades diarias y no puede ser corregida con lentes o anteojos, medicamentos ni cirugía. No llega a ser ceguera, pero sí es considerada una discapacidad visual. Esto trae consigo problemas físicos como problemas de movilidad reducida y accidentes, pero también se ven afectadas las relaciones personales y la salud emocional de las personas afectadas. Este año la asociación Itxaropena cumple 40 años y ha querido mostrar a través de videos esta problemática que pasa desapercibida para la ciudadanía en muchos casos.