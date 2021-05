14/05/2021 12:46 Tema del día Medio ambiente Vitoria no cobrará todavía las basuras según la cantidad que se genere y se recicle El Ayuntamiento de Gasteiz no tiene ahora los mecanismos adecuados para poder llevar a cabo esta medida. Son palabras de Joseba Sánchez, Jefe del Servicio de Gestión de Residuos en Radio Vitoria. Escuchar la página Escuchar la página

Vitoria-Gasteiz todavía no tiene los mecanismos adecuados para poder cobrar las basuras según la cantidad que se genere y según si cada familia recicla o no. Lo ha dicho en Radio Vitoria el Jefe del Servicio de Gestión de Residuos Joseba Sánchez. La intención es ir a un sistema más justo en el cobro de las basuras, pero todavía no estamos en ese escenario. Afirma además Joseba Sánchez que la ciudad tiene un problema con el abandono de enseres en la calle.

Todavía hay personas que dejan los muebles y otros voluminosos en cualquier lugar, sin avisar al teléfono municipal que se encarga de dar cita para su recogida. Confía Joseba Sánchez en que esa situación se corrija con la puesta en marcha de un programa que se encargará de recoger esos enseres, arreglarlos y revenderlos. Será un contrato independiente del de limpieza, que como saben está recurrido en los tribunales y no se adjudicará previsiblemente hasta finales de verano.

La nueva contrata tendrá además que duplicar el número de contenedores, para evitar que pasen días llenos como ocurre ahora. ¿Pagaremos por la basura que generamos y se bonificará a los que reciclen? Ocurrirá en un futuro, pero no a corto plazo.

Esos chips identificarán a las personas usuarias, para más adelante, poder primar a quien haga uso de ellos.