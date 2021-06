10/06/2021 13:26 noticias Noticia-ficción Organizan en Vitoria la primera rave de lavadoras EITB MEDIA La subida de la luz hace que en Vitoria se pongan cada vez más lavadoras de madrugada. Aficionados a la música electrónica crean 'Ravedora Gasteiz' un after que une ahorro, música y diversión. Escuchar la página Escuchar la página

El primer Festival 'Ravedora Gasteiz' pretende no sólo reunir a amantes de la música electrónica sino a toda aquella persona que quiera ahorrar en la factura de la luz poniendo lavadoras de madrugada. ¡Únete a este after! No sabes la música que sale aprovechando un prelavado o un centrifugado.