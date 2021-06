15/06/2021 15:58 Radio Vitoria Gaur Magazine Tema del día Emprendedores, en busca de una oportunidad de negocio EITB Media La falta de oportunidadedes lleva a mucha gente a pensar en el emprendimiento como una solución de autoempleo. Por eso, de un tiempo a esta parte, proliferan los autónomos y las microempresas. Escuchar la página Escuchar la página

Todos los emprendedores sueñan en convertirse en otro Steve Jobs pero emprender no es fácil. Todo el mundo no vale para ello y todo proyecto no va a salir bien.

Uno de los mayores retos para abrir un negocio es mantener el ánimo y la valentía frente a todos los reveses que se sufrirán.

El primer escollo a superar es la financiación. Se habla mucho de líneas de crédito ofertadas por las instituciones y las hay, pero el verdadero problema no es el primer crédito, sino los que vienen después.