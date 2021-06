23/06/2021 13:41 sociedad y cultura Marcarillas en exteriores Aumenta la venta de pintalabios ante el fin de las mascarillas en exteriores Tras más de un año con ella como imprescindible en la calle, el sábado podremos dejar de llevarla. Perfumerías y barberías señalan en Radio Vitoria que estos días ha aumentado la clientela. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mujer con mascarilla 8:48 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Aumenta la venta de pintalabios ante el fin de las mascarillas en exteriores

Se convirtió en el único accesorio que no podríamos olvidarnos en casa. La mascarilla. El sábado va a dejar de ser obligatoria en exteriores. Una medida que nos alivia porque no podemos negar que verano y mascarilla no son buenos compañeros . Con mucho cuidado todavía, va a desaparecer cuando vayamos por la calle y con esta novedad, nuestro rostro va a volver a ser visible. ¿Nos preocupamos ahora por los pintalabios, por el maquillaje, retomamos la costumbre de pintarnos los labios, de maquillarnos, de arreglarse la barba en el caso de los hombres? En Radio Vitoria Gaur hablamos con perfumerías y barberías de Vitoria-Gasteiz.