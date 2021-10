14/10/2021 12:47 sociedad y cultura Estudio ¿Por qué los 'millennials' no cogen el teléfono? El 81% de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada, según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya que alerta sobre los problemas de estos jóvenes para comunicarse a través de llamadas de voz. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jóvenes 11:25 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"No lo he oído", "lo tenía en silencio" o "tenía poca cobertura" son las tres principales excusas más utilizadas por los millennials para no coger una llamada. A esta generación de jóvenes las llamadas les parecen una especie de ofensa, y por eso las evitan, convirtiéndose en lo que muchos consideran como la generación muda. Un trabajo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que cuenta con la colaboración de expertos en comunicación y psicólogos, alerta sobre los problemas de estos jóvenes para comunicarse a través de llamadas de voz. Ferrán Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y uno de los autores de este estudio afirma en Radio Vitoria Gaur que "los millennials y la generación Z han integrado la comunicación mediante plataformas asíncronas, en las que no es necesario que coincidan en el tiempo los dos interlocutores, y les resulta más fácil, cómodo y menos intrusivo". »

Asimismo, el estudio revela que el 81 % de los jóvenes siente ansiedad antes de reunir el valor suficiente para hacer una llamada. "Perciben la llamada tradicional como una estrategia comunicativa arriesgada", explica Lalueza.

Esta ansiedad se ha visto incrementada por la pandemia debido a las videollamadas. Los millennials (25 a 40 años) y la generación Z (16 a 24 años) son los usuarios más intensivos del móvil y mantienen interacción constante con otras personas a través de las redes sociales y las aplicaciones, pero, paradójicamente, han perdido el hábito de interactuar en directo, señala Lalueza. Hoy la generación que nació y adoptó desde la cuna el móvil inteligente es la que menos interactúa en vivo.