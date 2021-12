01/12/2021 12:47 sociedad y cultura ACTUALIDAD Leroy Sanchez: "La vida en Los Angeles no es tan glamurosa como la gente puede pensar" EITB Media El cantautor de Abechuco lleva 11 años en Estados Unidos, primero en Miami y ahora en Los Angeles, ciudad en la que asegura que hay que "trabajar a diario para mantenerse a flote" y en la que ha encontrado una "cultura de trabajo exigente". Escuchar la página Escuchar la página

Aprendió a tocar la guitarra por su cuenta y toca también el piano. A los 15 años subió su primera canción a Youtube y desde entonces sus vídeos han recibido más de 632 millones de visitas y cuenta con más de 4,35 millones de suscriptores.

2010 es un año difícil de invitar para él, ya que ese fue el año en el que se fue ha vivir a Miami. Desde ese momento ha hecho giras mundiales y ha compuesto para otros artistas. Ahora llega con un nuevo trabajo; Out of my way.