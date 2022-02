02/02/2022 14:31 sociedad y cultura Música Los milagros del auto-tune EITB MEDIA Este procesador de audio muy utilizado para corregir errores de afinación está en el punto de mira. David Juárez, productor, compositor, músico explica en Radio Vitoria Gaur cómo y por qué se utiliza cada vez más. Escuchar la página Escuchar la página

El Auto-tune, criticado por algunos y adorado por otros, fue descubierto por Andy Hildebrand cuando decidió aplicar los procedimientos que había utilizado al diseñar un sistema de procesamiento de ondas sísmicas para buscar petróleo al campo de la música. Hoy este software es la marca personal de muchos artistas.

Ya habrán escuchado que Chanel Terrero ha sido elegida representante española del Festival de la Canción de Eurovisión 2022. Una elección que se producido en el Benidorm Festival y que no ha estado exenta de polémica. Pero no vamos a hablar de si se han hecho bien o no las cosas de si merecían ganar otras artistas. Queremos hablar del auto-tune. ¿Y por qué? Pues porque el procesador de audio, utilizado para corregir errores de afinación, ha precipitado la polémica baja de la cantante Luna Ki en la preselección de Eurovisión. Este procesador de audio muy utilizado para corregir errores de afinación está en el punto de mira. David Juárez, productor, compositor, músico explica en Radio Vitoria Gaur cómo y por qué se utiliza cada vez más.