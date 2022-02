07/02/2022 12:15 Tema del día Actualidad Economía en la era post-covid EITB MEDIA Jorge Tejedor, profesor de economía financiera de la UPV explica en Radio Vitoria las claves de la recién aprobada reforma laboral y cómo vislumbra el futuro cercano. Escuchar la página Escuchar la página

Esta tarde la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa ha organizado una charla con el profesor de economía financiera de la UPV Jorge Tejedor. Tejedor ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Vitoria para hablar de la economía en la era post-covid.

Para entender la recién aprobada reforma laboral, Jorge Tejedor cree que hay que mirar al futuro. Un futuro donde los trabajos se habrán transformado debido a la digitalización y donde tener empleo, dice, estará vinculado a tener habilidades tecnológicas. Eso hará, augura Tejedor, que quien no tenga esas habilidades vea reducido su salario. Y ahí entra la reforma laboral, buscaría evitar que se produzcan grandes desigualdades entre trabajadores.

En la misma línea, cree que la reforma de las pensiones debe garantizar que no haya grandes diferencias salariales entre los pensionistas. De todo esto, y también de si los precios van a seguir o no subiendo o de si se mantendrá o no el teletrabajo hablará esta tarde Jorge Tejedor en la charla que arrancará a las 17:00 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, dentro de la programación de las Aulas +55.