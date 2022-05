noticias Ceremonias Estitxu Pereda: 'preveemos que este 2022 se celebren más bodas que en 2019' EITB MEDIA Publicado: 06/05/2022 12:01 (UTC+2) Última actualización: 06/05/2022 12:01 (UTC+2) En Radio Vitoria Gaur Magazine hablamos de bodas y sus parafernalias. De bodas civiles y religiosas. Ya que el auge de los enlaces civiles conlleva el retroceso de los religiosos. También charlamos sobre la celebración en el restaurante Andere y de las tendencias en trajes de novia. Escuchar la página Escuchar la página

La pandemia ha obligado a muchas parejas a posponer e incluso a cancelar sus celebraciones nupciales. En 2021, a medida que avanzaba la vacunación contra la covid-19, las bodas volvían a ganar impulso, aunque con ceremonias más modestas, con pocos invitados y al aire libre. El 2022 se prevé que sea el año de las bodas y es que se espera superar el número de enlaces del 2019.

En Radio Vitoria Gaur Magazine hablamos de bodas civiles y religiosas, de restaurantes donde celebrarlas y de tiendas de trajes. Charlamos con Estitxu Pereda, directora general de alcaldía, con Natxo Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Juan, Fabian Tobalina, del restaurante Andere y Rocío Santamaria de la tienda de trajes de novia Borgia.

Hace unos años las parroquias alavesas tenían largas listas de espera para celebrar enlaces. Hoy en día, es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde más tenemos que esperar para casarnos. Y es que, en los últimos años, se han ido reduciendo el número de bodas religiosas, a favor de las civiles. La directora general de la alcaldía, Estitxu Pereda, cree que muchas personas eligen el ayuntamiento 'porque somos la institución más cercana al pueblo'.

La media anual de bodas civiles es de 150 enlaces. Y aunque en los últimos años, debido a la pandemia, no se ha llegado a la media, estiman que este 2022 supere los datos del 2019.

Hay 7 citas todos los sábados, cada media hora. Y aunque Pereda confirma que todavía queda alguna fecha libre, recomienda reservar con unos cinco o seis meses de antelación ya que los meses de abril a octubre están las 7 citas semanales cubiertas.

En cuanto a la normativa, sigue igual que en 2019. Con las restricciones el aforo se redujo a 25 personas y actualmente el aforo es de 70 para poder garantizar una buena organización.

El auge de las bodas civiles conlleva al retroceso de las religiosas. La parte buena es que se han acabado las antiguas listas de espera para elegir una parroquia. Natxo Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Juan asegura que puede ser algo más complicado conseguir hueco en la primera propuesta de fecha en las más conocidas como Nuestra Señora de Estibaliz o San Prudencio. Aún así, reconoce que se puede conseguir una cita con facilidad. Recuerda que una boda religiosa lleva una preparación y que todavía siguen realizándose los cursos matrimoniales.

También hemos hablado de las parafernalias de las bodas como los restaurantes y las tiendas de trajes. Fabian Tobalina, del restaurante Andere, reconoce que no esperaba que el 2020 fuera a ser 'tan caótico'. Desde que el restaurante abrió sus puertas en marzo de 1976, se han celebrado miles de bodas. Aunque, cree, es un concepto que ha cambiado: 'hay menos comensales'.

El empresario afirma que las reservas se concentran en los meses de verano, aunque últimamente 'están de moda septiembre y octubre porque en otoño hace mejor tiempo en esta zona'. Tiene esperanzas de que para el año que viene 'volvamos a ver aquello de muchos invitados'.

Por último, Rocío Santamaria de la tienda de trajes de novia Borgia nos habla de las tendencias y de cómo ha afectado la pandemia a las ventas. Santamaria considera que la covid-19 'no afectó tanto a las ventas si no a las entregas'. Y es que quienes van a casarse, dice, 'no esperan al último momento para comprar el traje'. Por lo que cuando llegó la pandemia, las ventas del año ya estaban cerradas. Aunque tuvieron que guardar los trajes hasta las nuevas fechas. En cuanto a tendencias, la empresaria dice que se llevan 'las líneas muy sencillas: mangas largas, escotes cerrados o colas impresionantes'.