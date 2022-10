café de las 10 Personas mayores ¿Seguimos discriminando a las personas por su edad? EITB MEDIA Publicado: 06/10/2022 13:07 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 13:07 (UTC+2) Las características de nuestra sociedad que valora la juventud, la belleza, la novedad, hace que quienes más padecen esa discriminación, sobre todo, sean quienes tienen más de 60 años Escuchar la página Escuchar la página

Parece que ya han dado lo mejor de sí mismas en lo personal, en lo laboral, que se han mermado sus capacidades físicas y mentales, que ya no pueden aprender casi nada o nada, que no tienen vida sentimental y menos sexual. La publicidad, las series, los medios de comunicaciones, en muchas ocasiones no ayudan tampoco.

El edadismo en su expresión más cruel llega a los malos tratos físicos, psicológicos o ambos pero hay muestras a diario de edadismo en conversaciones, comentarios que hacemos sin darnos cuenta porque los tenemos muy integrados, los hemos escuchado desde pequeños.

El edadismo, un problema que analizamos con Beatriz Gázquez, coordinadora del programa Agenda Nagusi y gerontóloga y con Marije Goikoetxea, Doctora en Derechos Humanos y profesora de Ética en la Universidad de Deusto, además de consultora ética asistencial y miembro del Comité Experto de la Agenda Nagusi 2022.