Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil ¿Qué puedo hacer si he sufrido daños por el vendaval? EITB MEDIA Publicado: 24/10/2022 14:29 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2022 14:29 (UTC+2) En "Seguros Aguirre" la mañana del lunes ha sido agitada. En las primeras dos horas de jornada han recibido más de una decena de partes de siniestros producidos por las fuertes rachas de viento

Alberto Aguirre de "Seguros Aguirre" ha subrayado a Radio Vitoria que durante la mañana han recibido numerosos partes de siniestros. Todos ellos han sido producidos por las fuertes rachas de viento que se produjeron este domingo. En algunas ocasiones y en zonas concretas se han llegado a medir hasta 120 km/h de rachas de viento. Algo que ha producido la caída de árboles sobre vehículos, coches rayados por el desplazamiento de contenedores ocasionados por el viento o el desprendimiento de baldosas de fachadas que han colisionado con un coche en circulación.

Si se han sufrido daños por esta cuestión, ¿qué se debe hacer? Aguirre ha concretado tres casos. En el caso de que se tenga una poliza de seguros con la cobertura de daños por viento, se pueden reclamar estos daños. En el caso de que no exista tal cobertura, el seguro debe reclamar al "Consorcio de compensación de daños materiales". Este departamento podrá compensar siempre y cuando, las rachas de viento hayan superado los 120 km/h. Sin embargo, si no se ha superado ese viento o directamente, no se cuenta con una poliza de seguros, queda la opción de reclamar al ayuntamiento "porque cabe la posibilidad de que el árbol que ha caído sobre el coche no estuviera bien sujeto" o a la comunidad de vecinos y vecinas, "por una baldosa o un cacho de fachada que se haya podido desprender".