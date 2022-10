entrevista del día Entrevista Suso (PNV): ‘No hemos apartado a Gorka Urtaran, nuestra voluntad es que trabaje en otras responsabilidades’ EITB MEDIA Publicado: 26/10/2022 09:40 (UTC+2) Última actualización: 26/10/2022 09:40 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar del PNV, asegura que al actual alcalde, Gorka Urtaran, se le ha acabado un ciclo tras 12 años en el Ayuntamiento, 8 de ellos como alcalde. Está convencido de que Artolazabal será la primera alcaldesa de Gasteiz Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del Araba Buru Batzar del PNV, José Antonio Suso, ha insistido en Radio Vitoria que la decisión final de quién será el candidato/a a la alcaldía la tomará la afiliación, en base a la propuesta que ha hecho el partido de que la cabeza de lista sea Beatriz Artolazabal, actual consejera vasca de Justicia y Políticas Sociales.

Suso afirma que 'no he decidido prescindir de Urtaran. He tenido largas conversaciones con él. Llevaba 12 años en el Ayuntamiento, tiene 48 años e incorporarle 4 años más era no tener oportunidad de que ejerciera otros cargos'.

Niega que la decisión la haya tomado por las encuestas 'porque todas, menos una, valoraban de forma positiva al actual alcalde' y afirma que 'nuestra voluntad es que Gorka Urtaran trabaje en otras responsabilidades. Le quedan todavía siete meses de alcalde que tiene que finalizar los proyectos. No le hemos apartado'.

Reconoce que la decisión ha sido dura y que Urtaran está tranquilo porque 'hemos tomado una decisión que es buena para el partido'.

Está convencido de que 'la primera alcaldesa de Vitoria será Betariz Artolazabal, una mujer que conoce Gasteiz y su realidad', a la que se lo propuso la semana pasada y 'me costó media hora convencer'.