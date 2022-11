Radio Vitoria Gaur El Contrapunto ¿Qué pasará si no se le pueden dejar los pedidos de compra online al vecino? NB/EITB MEDIA Publicado: 17/11/2022 14:14 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2022 14:14 (UTC+1) La multa de 70.000 euros a la empresa de entrega a domicilio UPS puede poner coto a un método cada vez más habitual: dejar los pedidos de compra online a los vecinos y vecinas o en la puerta de casa. ¿Cambiará el 'modus operandi' de las compañías de reparto a domicilio? Escuchar la página Escuchar la página

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 70.000 euros a la empresa de reparto a domicilio UPS por dejar un paquete a un vecino y no al destinatario. En junio del año pasado, el organismo regulador recibió una reclamación contra la compañía de reparto UPS. La reclamación subrayaba que esta empresa había vulnerado la intimidad del destinatario, al dejar el pedido a una vecina. El reclamante argumentó que el repartidor no le había avisado antes de dejárselo a la vecina y que por lo tanto no contaba con el consentimiento del destinatario.

UPS alegó que según su contrato con la empresa en la que se había comprado el producto, podían dejar el pedido en el buzón, o en su caso, en manos de algún vecino o vecina. Sin embargo, según la Agencia Española de Protección de Datos la responsabilidad de hacer un buen tratamiento de los datos del destinatario, corresponde a la propia compañía de reparto, no a la empresa que ha vendido el producto. Por lo que, el regulador recalca que estas compañías deben proteger la información personal de los destinatarios.

Una medida que para algunos expertos pone coto a un método que es cada vez más habitual entre las empresas de reparto como Amazon, Fedex, Seúr o la sancionada UPS. Otros expertos sin embargo, consideran que es una sanción desproporcionada y que no existe tal infracción.

La cuestión es que a falta de un mes para Navidades, tras esta resolución que no es firme, podría cambiar el 'modus operandi' de estas compañías de reparto a domicilio.

Y ¿cuál puede ser la solución? Todo el mundo diría: "pues que estas empresas protejan los datos de los destinatarios". Sin embargo, todo apunta a que se van a implantar o al menos, van a aumentar el número de puntos de recogida.