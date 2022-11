café de las 10 25 de Noviembre Cecilia Piris, abogada: "las leyes actuales dan buena cobertura a las victimas, aunque todo es mejorable" EITB MEDIA Publicado: 25/11/2022 14:42 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2022 14:42 (UTC+1) La abogada de la Asociación Clara Campoamor ha destacado las lagunas que el actual sistema legal y judicial mantiene en la protección y reparación a las víctimas de violencia machista. Radio Vitoria también ha tratado la prevención de este tipo de violencia en la adolescencia Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cecilia Piris: "las leyes actuales dan buena cobertura a las victimas, aunque todo es mejorable" 37:25 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En lo que llevamos de año, 400 mujeres han sido agredidas sexualmente en Euskadi, 64 de ellas en Araba, lo que supone un 76% más que en 2021. Este importante aumento en todo tipo de delitos violentos contra las mujeres suma en nuestro territorio 700 denuncias por malos tratos, agresiones, coacciones o amenazas. Datos alarmantes en este 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a los que hay que sumar que 4 mujeres viven entre nosotros con escolta policial permanente.

A lo largo del día, numerosas concentraciones y manifestaciones se van a celebrar en todos los rincones del territorio alavés. La principal marcha es en Vitoria-Gasteiz, convocada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, partirá a las 19:00 desde la plaza San Antón. Itaia sarea, por su parte, sale a las 18:30 desde la plaza Virgen Blanca.

En Radio Vitoria, Cecilia Piris abogada de la Asociación Clara Campoamor y especialista en casos de violencia machista, ha destacado que las leyes actuales, incluída la polémica "Sólo sí es sí", son buenas aunque "mejorables". "En general, podemos decir que esta última ley ha traído muchas cosas buenas a la protección de las víctimas, aunque como suele ocurrir, todo es mejorable". Cree que la necesidad de denunciar para obtener algún tipo de asistencia jurídica u órden de protección es un "paso que debería desaparece. Pero no sé por qué, todavía no se hace frente a esas lagunas que tienen las leyes". Señala además que la "violencia institucional se mantiene" y frente a las declaraciones de denuncias falsas, recalca: "hay que diferenciar las denuncias falsas con las no probadas. La absolución de un acusado no supone que la denuncia de la víctima haya sido falsa, si no que, no se ha podido probar ante un juez o jueza que lo que ha ocurrido en el interior de ese hogar es violencia contra las mujeres".

En cuanto a la educación y la prevención de este tipo de violencia en la adolescencia, Miriam Núñez técnica de Cruz Roja de Juventud y responsable del proyecto de Prevención de Violencia de Género en adolescentes, ha destacado que todavía hay jóvenes, principalmente chicos, que "niegan la realidad de la violencia machista". Ellos, añade Núñez, "se sienten atacados. Intentamos enseñarles que los roles de género afectan y que esto es algo que tenemos que cambiar como sociedad".

Cabe recordar, además, los dos teléfonos de asistencia a víctimas de violencia de género: 016 (estatal) y 900 840 111 (del Gobierno Vasco). Este último no deja rastro en la factura del teléfono.