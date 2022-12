Radio Vitoria Gaur Salud Pautas para intervenir en un atragantamiento EITB MEDIA Publicado: 29/12/2022 13:43 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2022 13:43 (UTC+1) El atragantamiento se puede producir a cualquier edad. Pilar Calvo, técnica de Cruz Roja explica en Radio Vitoria Gaur lo que hay que hacer si esto sucede Escuchar la página Escuchar la página

En medio de un atragantamiento no hay que dar agua. Tampoco golpes, si esa persona está tosiendo: puede volver a su situación normal si está tosiendo. Pero si no tose y tampoco habla, hay que intervenir. Llamar al 112 primero. Segundo, inclinar a esa persona hacia delante y darle cinco golpes en la espalda. Seguido, otros cinco golpes fuertes con las dos manos juntas en la boca del estómago, rodeándolo por detrás. Pero y ¿si no podemos abarcar por detrás a esa persona o está en compañía de un menor? Pilar Calvo técnica de Cruz Roja explica lo que hay que hacer. Si estamos solos la maniobra de Hemlich la tenemos que hacer, por ejemplo, con una silla. A las mujeres embarazadas, solo golpes en la espalda. Y a lactantes, ponerlos boca abajo y darles golpes también. En el caso de que se haya perdido la conciencia, toca, reanimación cardiopulmonar.

El atragantamiento se puede producir a cualquier edad. Hay que tener mayor precaución con las formas redondas, es preferible cortarlas por la mitad o en cuartos en el caso de uvas o salchichas, por ejemplo. Pero ante todo, sentido común y masticar. Masticar mucho para que no haya sustos.