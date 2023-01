café de las 10 Herencias y testamentos Heredar, ¿un chollo o un regalo envenenado? EITB MEDIA Publicado: 17/01/2023 15:09 (UTC+1) Última actualización: 17/01/2023 15:09 (UTC+1) Ana Mendía, abogada, explica en Radio Vitoria Gaur los riesgos de no hacer testamento. Analizamos si nos preocupamos o no por las herencias y si las resolvemos pronto Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Justicia 26:12 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Todos en algún momento de la vida nos tenemos que enfrentar a la pérdida de un familiar. y a ese trance además hay que sumarle la burocracia, el tan temido papeleo. Son trámites que debemos hacer y que en muchas ocasiones no sabemos cómo. Además, en muchos casos se prolongan en el tiempo. Tramitar una herencia, una sucesión hereditaria no resulta fácil, aunque para eso están los profesionales. Hoy queremos analizar si nos preocupamos o no por hacer testamento, si resolvemos pronto las herencias. Hay personas que no tienen familia y dejan su vivienda o sus posesiones a terceros, entre ellos la iglesia, asociaciones, Ongs. Nos lo cuenta Gotzone Olarra de Oxfam Intermon. Hoy en el café de las 10 h nos preguntamos: ¿heredar en un chollo o un regalo envenenado?