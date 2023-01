Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Goikolarra reclamada medidas de calmado de tráfico para que incremente la seguridad en la A-2124 EITB MEDIA Publicado: 30/01/2023 14:28 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2023 14:55 (UTC+1) Tras el atropello que ha sufrido un ciclista de 13 años, el barrio de Goikolarra y su asociación de vecinos Aralegi exigen que la travesía que está en este barrio pase a ser una calle y se reduzca el límite e velocidad a 30km/h Escuchar la página Escuchar la página

Los vecinos y vecinas del barrio de Goikolarra, al sur de la ciudad, se van a concentrar a las 7 de esta tarde. Van a mostrar su apoyo al ciclista de 13 años que el jueves pasado sufrió un atropello en este barrio, en el cruce entre la calle Okariz y la carretera A-2124: en la actualidad se encuentra ingresado en la UCI del Hospital de Santiago.

Se trata de una travesía donde el límite de velocidad es de 50 km/h. Sin embargo, en el acceso a la A-2124 por la calle Iturritxu, en dirección Puerto de Vitoria, no hay ninguna señal vertical que así lo indique. No solo eso, en el cruce de esta vía con la calle Okariz donde se produjo el accidente, hay una semirotonda. La mayoría de vehículos no realizan la curva correspondiente y tampoco respetan el límite de velocidad.

Además de eso, el cruce es parte del anillo verde donde conviven peatones, ciclistas y vehículos. Por ello, el barrio de Goikolarra y la asociación de vecinos y vecinas Arelegi exigen que esta vía se convierta en calle, se reduzca la velocidad a 30km/h y se incluyan, entre otros, semáforos y se mejore la iluminación.