Humor A ver si nos entendemos EITB MEDIA Publicado: 08/02/2023 13:07 (UTC+1) Última actualización: 08/02/2023 13:59 (UTC+1) Uno de los 80 charlando con la juventud del presente. ¿Hablan el mismo idioma?

Me han acercado en buga y he junado una queli de alucina vecina que no puedo chojar. Mi madre me ha stalkeado el crush. Me vio shippeando con el tío ese. POV: me sentó fatal, LIT.