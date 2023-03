entrevista del día Entrevista ‘Álava no adolece de un déficit de psiquiatras contrariamente a lo que ocurre en otras partes de España’ EITB MEDIA Publicado: 16/03/2023 15:45 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2023 15:45 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, el psiquiatra vitoriano Edorta Elizagarate se ha referido a la reorganización anunciada por el Gobierno Vasco para el Hospital Psiquiátrico de Araba y que los sindicatos califican de desmantelamiento. Sostiene que la psiquiatría se está adecuando a los nuevos tiempos. Escuchar la página Escuchar la página

El psiquiatra vitoriano Edorta Elizagarate acaba de ser nombrado presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica. Es, además, jefe del servicio de psiquiatría de la red de salud mental de Álava.

Entrevistado en Radio Vitoria, se ha referido a la reorganización anunciada por el Gobierno Vasco para el Hospital Psiquiátrico de Araba y que los sindicatos califican de desmantelamiento. Elizagarate asegura que la psiquiatría se está adecuando a los nuevos tiempos y que los tratamientos intensivos ganan peso sobre lo residencial.

'Creo que el número de camas y plazas ha disminuido, pero está adecuado a las nuevas realidades', asegura.

Según Elizagarate 'desde el punto de vista de la atención especializada Álava no adolece de un déficit de especialistas contrariamente a lo que ocurre en otras partes de España. No estamos con falta de dotación. Además, el que haya muchos psiquiatras en cada esquina no mejora la felicidad de la población'.