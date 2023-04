lo de flores

Jonathan Herrero nos presenta lo nuevo de Rambalaya

Publicado: 03/04/2023 14:05 (UTC+2) Última actualización: 03/04/2023 14:05 (UTC+2)

El cantante vitoriano del septeto catalán de rythm & blues nos adelanta parte de 'Only in my dreams'. Un disco que sale a la venta el 28 de abril y que significa una evolución respecto a sus últimos trabajos musicales.

Jonathan Herrero nos presenta lo nuevo de Rambalaya 29:43 min