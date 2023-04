entrevista del día Entrevista ‘Me molesta mucho que las administraciones no me respondan, no me parece de recibo’ EITB MEDIA Publicado: 26/04/2023 09:24 (UTC+2) Última actualización: 26/04/2023 09:24 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el Ararteko Manu Lezertua, es partidario de estudiar la posibilidad de dotar a esta institución de una potestad sancionadora, como en Navarra, ‘porque eso supone un acicate para que las administraciones respondan en tiempo y forma’. Escuchar la página Escuchar la página

Todas las administraciones se han puesto al día con los requerimientos que ha hecho el Ararteko. Así lo ha confirmado en Radio Vitoria Manu Lezertua, tras reconocer ssu preocupación porque algunas administraciones sean reacias a contestar a sus requerimientos.

'Cuando hemos analizado un asunto que nos ha traído un ciudadano y llegamos a la conclusión de que ha sido una decisión errónea, lo razonamos y hacemos una recomendación, me molesta mucho que no me respondan. No me parece de recibo'.

Lezertua ha recordado que 'la administración tiene la obligación de colaborar con el Ararteko y ha habido un numero de administraciones que no ha respondido o han dilatado mucho su respuesta. Para nosotros es inaceptable. Sacamos 45 advertencias recordando a las administraciones que es delito no cooperar con el Ararteko y que estábamos dispuestos a presentar los hechos al fiscal'.

Lezertua ha confirmado que, tras estas advertencias, ya han respondido todas las administraciones y se muestra partidario de estudiar la posibilidad de que el Ararteko pueda sancionar.