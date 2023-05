café de las 10 Día de las familias ¿Cuántos modelos de familia hay con la nueva Ley? EITB MEDIA Publicado: 15/05/2023 14:02 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2023 15:03 (UTC+2) Hoy se celebra El Día Internacional de las Familias. Este año lo hace bajo el lema Familias y Cambio Demográfico. En Radio Vitoria Gaur hablamos con tres modelos diferentes de familia, que junto con otros muchos, se recogen ya en la nueva Ley de Familias aprobada el pasado mes de marzo Escuchar la página Escuchar la página

Según los últimos datos demográficos, en Euskadi algo más del 41% de las familias jóvenes son unipersonales, el 26% son parejas sin hijos e hijas y el 6% son núcleos familiares formados por dos o más personas emparentadas o no, pero en todo caso sin descendencia. Haciendo la suma, el dato es el siguiente: frente al 73% de las familias jóvenes que no tienen hijos, solo algo más del 19% sí los tienen. La sociedad cambia y con ella los modelos de familia. Todas diferentes pero todas con inquietudes y necesidades compartidas, y sobre todo, con la necesidad de criar y cuidar a sus hijos e hijas pudiendo compaginar con el trabajo y sin tanta traba burocrática que entorpece gestiones que no representarían problema ninguno para una familia tradicional. Lorena Madariaga es madre monomarental de una niña de 7 años, Inguma Martínez es junto a su pareja padre de acogida de un menor y Asier Álvarez ha formado lo que se conoce como una familia reconstituida con un hijo de otra pareja y otros dos de la actual.

La nueva ley de familias recoge hasta 16 tipos diferentes de familia, entre las que están, entre otras, las retornadas, las transnacionales, las interculturales o las reconstituidas.