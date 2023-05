Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil ¿Cómo votan las personas con discapacidad visual? EITB MEDIA Publicado: 25/05/2023 14:27 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2023 14:27 (UTC+2) Las personas con discapacidad visual tienen que solicitar el voto accesible un mes antes de celebrarse las elecciones. En el caso de que no lo hagan, solo les queda votar a través de una tercera persona de confianza Escuchar la página Escuchar la página

¿Cómo vota este domingo una persona ciega? ¿Se garantiza el voto autónomo y secreto para las personas con discapacidad visual?

Las personas con discapacidad visual tienen la opción de solicitar el voto accesible un mes antes de celebrarse las elecciones. Una opción que se implantó en 2008 pero que, según denuncian las personas con discapacidad visual, no se suele publicitar. En esta ocasión, varias personas ciegas de la capital gasteiztarra aseguran que este año no se ha publicitado y tampoco se ha informado de tal opción ni a través de la ONCE ni por otras vías. Por ello, fuera del plazo para solicitar el voto accesible, solo les queda ir a votar con una tercera persona, perdiendo así el voto secreto. Es el caso de la joven Enara Alcalde.