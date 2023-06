entrevista del día Entrevista ‘Jamás hubiera pensado que pudiera ser Celedón de Oro’ EITB MEDIA Publicado: 13/06/2023 09:46 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 09:46 (UTC+2) Entrevistados en Radio Vitoria, los Celedones de Oro 2022, Elisa Rueda, y Gorka Ortiz de Urbina, reconocen que han recibido la noticia con sorpresa y alegría. ‘Es uno de los premios más importantes que puede recibir un gasteiztarra’, aseguran. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Elisa Rueda y Gorka Ortiz de Urbina 22:33 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Elisa Rueda es escritora, poetisa y directora del certamen 'Poetas en mayo'. Gorka Ortiz de Urbina encarna la figura de Celedón desde hace 21 años.

Ambos serán galardonados con el premio Celedón de Oro 2022 que entrega la institución vitoriana Celedones de Oro para distinguir a "aquellas personas vivas o entidades que hayan destacado por sus reconocidos servicios a Vitoria-Gasteiz y Álava" y por "su contribución al enaltecimiento de los mismos, a su mayor prestigio y ejemplaridad".

Con ellos hemos charlado en Radio Vitoria. Elisa Rueda ha reconocido que 'ha sido una gran sorpresa y una gran alegría. No me quito la sonrisa desde el jueves. Estoy recibiendo mucho cariño. Me hace mucha ilusión, es como un Oscar'.

Por su parte Gorka Ortiz de Urbina ha confesado que 'ayer estaba emocionado y nervioso. Es un premio que tiene una trascendía importante. El móvil reventaba de llamadas y WhatsApp. Es uno de los premios más importantes como gasteiztarra y alavés'.

Elisa Rueda y Gorka Ortiz de Urbina toman el relevo de Mariajo Otxoa de Eribe, del bar La Unión, y de Pinttu, de Músicos sin Fronteras, Celedones de Oro el año pasado.

Recibirán el premio en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre en el Teatro Principal.