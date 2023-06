Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Educadoras de las Haurreskolak denuncian los cambios que el consorcio realizará el curso 23/24 EITB MEDIA Publicado: 15/06/2023 13:35 (UTC+2) Última actualización: 15/06/2023 13:47 (UTC+2) Se van a modificar horarios eliminando uno de los tramos de entrada a la haurreskola que más demanda tiene, la de las 7:30. Una parte de los y las trabajadoras de las Haurreskolak denuncian que el consorcio ha adoptado esta medida sin contar con ellos y ellas Escuchar la página Escuchar la página

Del millar de educadores y educadoras que tiene el Consorcio Haurreskolak, de momento, en torno a 250 se han adherido a un comunicado de denuncia. Comunicado que expresa la disconformidad de estos trabajadores y trabajadoras con las modificaciones que, dicen, "el consorcio ha impuesto" para el curso que viene, 2023/2024.

Destacan que los cambios en los horarios de entrada van a afectar, principalmente, a los padres y madres de los alumnos y alumnas de 0-2 años que acuden a las escuelas infantiles públicas de Euskadi. Se elimina así la posibilidad de entrar a las 7:30 y se retrasa a las 8:00. Además se ha incluido un nuevo turno, de 14:00 a las 19:00 que señalas los y las educadoras, "solo se han apuntado 11 niños y niñas en toda la comunidad. 6 en Araba y 5 en Gipuzkoa; en Bizkaia no ha salido grupo". Aseguran que las modificaciones no han sido del agrado de los progenitores, tampoco de los propios trabajadores y destacan que el consorcio no ha contado con los propios trabajadores para conocer si eran unos cambios adecuados o no.