universo sapiens Psicología La cultura de la inmediatez: la raíz del estrés, la ansiedad y las depresiones EITB MEDIA Publicado: 19/06/2023 13:06 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2023 13:06 (UTC+2) Estamos perdiendo esa capacidad de pararnos a pensar, de pararnos a reflexionar y analizar porque vivimos en una sociedad en la que está prohibido esperar. Lo queremos todo aquí y ahora. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La cultura de la inmediatez 22:20 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Somos incapaces de estar viendo una película sin mirar de reojo el móvil. En lugar de llamarnos por teléfono, nos mandamos audios por Whatsapp que escuchamos al doble de velocidad. Compramos por internet y recibimos nuestras compras en cuestión de horas. Pedimos comida para que nos llegue en minutos.

¿Este cambio de ritmos afecta a nuestra salud mental?

¿Vivimos obsesionados con ser productivos y nos prohibimos el aburrimiento? ¿Procrastinar está mal visto?

¿Estamos incluso perdiendo la paciencia?

Nuestra forma de establecer relaciones sentimentales también ha cambiado con las redes sociales ¿Establecemos relaciones no solo inmediatas, sino de consumo rápido? Lo quiero, lo tengo. Y si no me gusta, lo dejo.

¿Se ha perdido el compromiso a cambio de la gratificación inmediata?

¿Esto puede generarnos un vacío que requiera de tratamiento psicológico?

A todas estas cuestiones nos responde nuestra psicóloga Laura Gómez.