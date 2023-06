entrevista del día Entrevista José Antonio Suso, presidente del PNV en Álava: 'No me arrepiento de las decisiones tomadas’ EITB MEDIA Publicado: 20/06/2023 09:44 (UTC+2) Última actualización: 20/06/2023 09:44 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, el presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, asegura no arrepentirse de las decisiones tomadas, señala que si pensó en dimitir Sánchez le quitó esa idea con la convocatoria de nuevas elecciones y avanza que no continuará en el cargo cuando finalice su mandato. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Antonio Suso 23:56 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En la primera entrevista que ofrece tras las elecciones, el presidente de la ejecutiva del PNV en Araba, José Antonio Suso, se ha referido al proceso de sustitución de Gorka Urtaran (anterior alcalde) por Beatriz Artolazabal.

'Son decisiones tomadas en la ejecutiva del partido. Si tuviera una bola de cristal igual tomaría otras decisiones, pero, en aquel momento y con aquella situación, tomamos las medidas que teníamos que tomar. Hemos salido de una pandemia y la gestión ha penalizado a muchos Gobiernos'.

Suso lo tiene claro: 'Los resultados no han sido los esperados y en algunos casos han sido malos. En aquel momento era la mejor decisión tanto para Urtaran como para el partido y así lo analizamos durante cuatro meses. Al final acordamos de forma conjunta que habría otro candidato. Fue una solución adecuada', insiste.

El presidente del ABB (Araba Buru Bazar) reconoce que 'no esperábamos estos resultados ni quedar en cuarta posición. Los primeros días fueron duros, la noche fue dura por inesperada. A Beatriz Artolazabal no se le paso por la cabeza dejarlo, y a mí, si tuve en algún momento la tentación de dejarlo, el señor Sánchez me quitó todas las ganas. Hay que seguir adelante. Mi cargo esta siempre a disposición del partido y a veces toca asumir responsabilidades. Mi labor es poner en marcha la campaña electoral del 23 de julio y seguir analizando las causas de esta situación'.

Suso también avanza que a primeros de 2025 dejará su cargo. 'Yo tengo una edad para dejar mi cargo. Ya llevo ocho años. Voy a estar nueve porque la pandemia nos llevó a uno más en el primero, pero yo creo que ya es suficiente. Cuando toque espero que haya personas dispuestas a hacerse cargo de la responsabilidad de la ejecutiva del PNV en Alava', confía.