Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Judimendi prepara la hoguera más popular de Vitoria-Gasteiz EITB MEDIA Publicado: 23/06/2023 11:56 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2023 11:56 (UTC+2) Con las fiestas del barrio iniciadas la víspera, la asociación de vecinos Judimendikoak y la comisión de fiestas espera mantener la gran afluencia de público en la hoguera de San Juan

A las 10:30 llegaba la madera a la plaza de Judimendi, conocida popularmente como la del polvorín. Una buena cantidad de madera pero no mucha con el objetivo de que los árboles de alrededor no se quemen. En la base arena por precaución. Hacia las 11 de la mañana comenzaba el montaje de esta hoguera que cada año recibe a más gasteiztarras. Y es que, hace unos cuantos años, cuando el centro cívico no existía y la plaza Sefarad era un descampado, solo en Judimendi se llegaban a montar 5 horas. La de este año prenderá a partir de las 10 de la noche. Antes, a las 7 se encenderá el fuego purificador en el barrio de Lakua-Arriaga