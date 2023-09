universo hache Actores Jack, un Lemmon corriente EITB MEDIA Publicado: 19/09/2023 14:53 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2023 14:53 (UTC+2) Jabo H Pizarroso nos recuerda a uno de los principales acotres de la historia del cine: Jack Lemmon. Un hombre corriente, un antihéroe alejado de cualquier épica exitosa pero que se las arregla con humor para salir de los enredos y tragedias. Escuchar la página Escuchar la página

Desde esa lápida que cierra su recuerdo en la meca del cine, los Ángeles, California, ese curioso 'Jack Lemmon in…', no deja de sorprendernos la ironía tan fina y jugosa de la que hizo gala este actor a lo largo de su vida y que llevó como nadie a sus personajes. Ese epitafio es toda una declaración de intenciones más allá de la muerte. Es como si dijera que vivimos en una película y que cuando ya no estemos aquí todavía viviremos en un más allá cinematográfico. El epitafio de Jack Lemmon es el cartón de los créditos iniciales de la película que interpreta más allá del año 2001, año en el que murió.

Jabo H Pizarroso destaca que el director al que siempre estará más unido fue Billy Wilder, uno de los cineastas más prolíficos, ácidos y críticos que ha surgido de la historia del séptimo arte. Puede que tanto los guiones de Billy Wilder como su mano certera a la hora de dirigirlo hayan conseguido de Jack Lemmon las mejores interpretaciones que tenemos de él. Quién no recuerda la historia de Some Like it hot, - Algunos o Algunas prefieren quemarse, podríamos traducirlo-, película comercializada por estos lares bajo el título Con Faldas y a Lo loco.