universo hache Ventaneo De la ventana y su secreto EITB MEDIA Publicado: 28/11/2023 12:52 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2023 12:52 (UTC+1) De la importancia de las ventanas, de los limites no-limites, de la reflexión y el mirar hacia dentro, de las películas que cada ventana crea nos habla Jabo Hache Pizarroso.

'Morning sun' de Edward Hooper 19:02 min

Abrimos hoy una ventana para hablar de las ventanas y de su secreto, de lo que es una ventana, objeto común y no tan común, pasadizo mágico, apertura que esconde inquietudes, melancolías y sobre todo pensamiento. Ventanas que se abren a espacios exteriores y también al espacio íntimo de la persona que mira a través de ellas. La pared bostezó y se hizo ventana, como escribió en un verso la escritora leonesa Elena Santiago.

Puede que en las cosas más habituales y rutinarias haya, sin que lo queramos, puertas a lo más recóndito de nosotras, a un pasado que no acaba por terminar, a un futuro posible, a un momento de reflexión. El tiempo lento es cómplice de las ventanas y, aunque hoy en día no abusemos de ellas o no las utilicemos tanto, todavía están ahí, preparadas para que pasemos del lado de acá al lado de allá, guerreras, peleonas contra los espejos.

Jabo Hache Pizarroso nos invita a encender las ventanas, a abrir el tiempo lento que minutea tras mirar por ellas y viajar a los itinerarios interiores que tanto las de la casa, como las ventanas de los trenes o de los autobuses, nos regalan.