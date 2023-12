universo sapiens Igualdad Violencia machista en personas mayores: la cifra negra de la criminalidad EITB MEDIA Publicado: 07/12/2023 13:51 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2023 13:51 (UTC+1) El entorno rural afecta a las mujeres mayores victimas de violencia machista. Cuentan con menos servicios y se arriesgan a ser señaladas según Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campoamor. Escuchar la página Escuchar la página

Las mujeres mayores víctimas de violencia machista, habitualmente, no son capaces de identificar que están sufriendo ese tipo de violencia. En gran medida, según Cecilia Piris abogada de la Asociación Clara Campoamor, se debe a una educación y vida basada en una estructura de desigualdad. De hecho, hace poco se ha empezado a investigar la cantidad de mujeres mayores de 65 años que son víctimas, es por ello, asegura Piris 'la cifra negra de la criminalidad'. No solo eso, ya que el entorno en el que viven influye: si es rural, muchas veces no cuentan con suficientes servicios para ser atendidas y además de eso, corren el riesgo de ser señaladas.