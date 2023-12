café de las 10 Casco Viejo Vitoria-Gasteiz ¿Cómo se puede vivir y trabajar sin fibra óptica, sin internet? EITB MEDIA Publicado: 11/12/2023 13:10 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2023 13:11 (UTC+1) Comerciantes y vecinos de la almendra medieval cuentan la situación que están viviendo en algunos portales desde que hace unas semanas se desconectara el ADSL. Este jueves concluye una recogida de firmas para hacer un mapeo de afectados y buscar posibles soluciones. Escuchar la página Escuchar la página

En este mundo hiperconectado hay quien ha escogido abandonar la vorágine de internet: vivir sin redes sociales, ni aplicaciones, ni la inmediatez de la información. Sin embargo, hay quien se ha visto, de la noche a la mañana, sin conexión: sin una herramienta indispensable para vivir y trabajar. Es lo que está ocurriendo desde hace unas semanas en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. A finales de septiembre se produjo el apagón de ADSL sin que vecinos y vecinas de algunas calles y de algunos portales pudieran conectarse a la fibra óptica. No lo hicieron porque esa fibra no ha llegado hasta sus portales: no han tenido oportunidad de conectarse a internet. Y esta situación, ahora, está afectando al día a día de una parte de los y las gasteiztarras que viven en la 'almendra' medieval.

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asegura que con el objetivo de que llegue la fibra óptica a estos portales 'las canalizaciones soterradas en la vía pública están hechas' y añade que 'es responsabilidad de las operadoras' suministrar la fibra hasta esos soportales. Por su parte, las operadoras responden que la normativa municipal no les permite llegar hasta donde deben. En el caso de que la fibra hubiera llegado hasta los portales, el acceso a internet de cada vivienda corre a cuenta de la comunidad de vecinos y vecinas. Ante esta situación, el ayuntamiento ofrece una subvención a las viviendas que tengan más de 50 años y la inspección técnica pasada pero las personas afectadas no ven con buenos ojos esta posible solución. En el Café de las 10 hablamos con Maider Pérez de Heredia encargada de 'Arima Bar' que tiene previsto abrir sus puertas esta misma semana y con Anya Alfaro, asesora independiete de telecomunicaciones, encargada de la recogida de firmas y del futuro mapeo de afectados y afectadas. Quien tenga dudas y quiera comunicarse con Anya puede hacerlo en el número de teléfono 603 328 899.