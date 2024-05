el combinado Ellos La relación con la familia política EITB MEDIA Publicado: 31/05/2024 13:58 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 15:04 (UTC+2) Los tertulianos Alvaro Cuervo e Iker Mojón reflexionan sobre lo que supone entrar en la familia de la pareja y de las dificultades que puede suponer la relación con la suegra, el suegro, la nuera o el yerno. Escuchar la página Escuchar la página

'La nuera barre para que la suegra no ladre' o 'Los que no gozan de suegra, no gozan de cosa buena' son algunos de los refranes que hemos encontrado sobre la relación de una pareja con la familia política, en concreto, con el suegro y la suegra, y viceversa, con el yerno y la nuera. Hay un sinfín de refranes como los que acabo de leer; eso sí, practicamente todos los que hemos encontrado hacen referencia a ellas, las suegras.

La cantidad de refranes son una barbaridad, por supuesto. Pero, ¿qué podemos decir de la infinidad de consejos, mitos, y tips que nos hemos encontrado mirando la hemeroteca y buceando en internet? 'Cómo ser una buena nuera', 'Gánate a tu suegra', 'Pasos para llevarte bien con tu suegra' y una de las mejores: 'Haz las paces con tu suegra y no permitas que destruya tu relación de pareja'. Todo en femenino, claro. Porque ellos, los suegros y los yernos parece que no pintan nada en esta historia. Según la encuesta del CIS de 2018, el 35% de los sondeados asegura que la relación con los suegros es totalmente o bastante satisfactoria. Sin embargo, en los centros de terapia familiar las malas relaciones con la familia política suponen el 43% de las consultas. El extremo ya sabemos cuál es: la ruptura de la pareja.

Sobre todo ello reflexionan Alvaro Cuervo e Iker Mojón y entrevistamos Mar Sánchez Marchori, pedagoga terapéutica y autora de 'Suegras y parejas. Un asunto de tres'.