el combinado Orientación sexual Personas asexuales en una sociedad hipersexualizada EITB MEDIA Publicado: 10/01/2025 12:45 (UTC+1) Última actualización: 10/01/2025 12:45 (UTC+1) El Combinado analiza el excesivo valor que en la actualidad la sociedad otorga a las relaciones sexuales y aborda la situación que viven las personas asexuales. El Combinado 28:45 min

Personas asexuales en una sociedad hipersexualizada

En este primer Combinado de 2025 vamos a adentrarnos en el mundo de la asexualidad. En un orientación sexual cuyo eje es precisamente ese: no sentir ningún tipo de atracción sexual hacia nadie.

Y nos preguntamos ¿cómo encaja una persona asexual en una sociedad hipersexualizada?. Sabemos que la hipersexualización de la sociedad en la que vivimos pasa por poner una buena parte de la atención en los atributos y valores sexuales, delegando en un segundo plano otras cualidades que poseen las personas. De hecho, tenemos que recordar que a menudo se utilizan las relaciones sexuales como método de validación social y personal.

No solo eso: interiorizamos que tener ganas de sexo es lo habitual. No nos planteamos que de la misma manera que sentimos esa atracción sexual, cabe la posibilidad de que haya personas que no la sienten.

No estamos hablando de abstinencia sexual: es decir, de una decisión pensada y meditada de no tener relaciones sexuales pese a sentir atracción sexual. Hablamos de una orientación sexual como la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad.

Abordamos todas estas circunstancias con el séxologo Mikel Resa, la activista contra la gordofobia Paula Fernández y la activista asexual Olivia Avila, conocida en instagram como @oliviaavilaruiz.