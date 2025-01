café de las 10 Café de las 10 h The Beatles siguen "vivos" EITB MEDIA Publicado: 16/01/2025 15:49 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2025 15:49 (UTC+1) Con el coleccionista Alfonso Aramburu recordamos la trayectoria y algunas curiosidades del cuarteto de Liverpool Alfonso Aramburu y parte de su extensa colección de discos de The Beatles 31:06 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

No está muy claro a quien se le ocurre declarar una jornada como día de algo o de alguien. Repasando el calendario son muchos los días especiales y hoy toca el de los Beatles aunque según los fans del cuarteto de Liverpool hay otras fechas que también merecen ese honor. Han pasado más de 60 años desde que unos chavales británicos pusieron patas arriba al planeta. Un fenómeno cultural y sociológico que nadie ha conseguido repetir y la pregunta es: ¿por qué?.

No eran los mejores músicos, ni los más guapos, ni tenían grandes dotes como oradores pero consiguieron dar en la diana. La juventud europea necesitaba referentes. Los adolescentes no querían saber nada de las penurias de la postguerra y tan solo pretendían vivir el momento. Los Beatles con actuaciones en pequeños clubes como el célebre Cavern, se ganaron el corazón de un público ansioso de escuchar algo diferente. La química entre los miembros de la banda , su dedicación y su pasión sentaron las bases de un gran terremoto que destruyó los cimientos del viejo imperio Británico. La Beatlemanía no se limitó a la música; se convirtió en un movimiento que influenció la moda, el cine y las artes. Eran personas y no personajes. Los arreglos, las letras y la innovación en las técnicas de grabación fueron elementos que definieron su carrera que tuvo un comienzo y un final.

Con el coleccionista Alfonso Aramburu recordamos la trayectoria y algunas curiosidades del cuarteto de Liverpool.