café de las 10 Música ¿Qué le falta a Vitoria para acoger conciertos de gran aforo? EITB MEDIA Publicado: 22/01/2025 13:39 (UTC+1) Última actualización: 22/01/2025 13:39 (UTC+1) Trabajadoras de la industria musical analizan las diferentes infraestructuras y espacios que existen en la ciudad para poder celebrarse conciertos de grupos locales e internacionales con más de 10.000 espectadores. Concierto 27:14 min

Fermín Muguruza está inmerso en su gira de celebración del 40 aniversario; los alaveses En Tol Sarmiento celebran 20 años de trayectoria antes de iniciar un parón indefinido; ZETAK realizó unos conciertos espectaculares en el Navarra Arena y quienes hayan conseguido la entrada, podrán ver a este grupo en Donostia. Pero no solo los de casa.... Hablamos de conciertos que reúnen a miles de personas, que se llevan a cabo en superficies de gran aforo. Infraestructuras que a lo largo de 2025 también van a utilizar artistas internacionales como Bryan Adams, Marc Anthony, Bruce Springsteen o Kylie Minogue en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Artistas de casa o de fuera que, si llegan a la capital gasteiztarra, lo hacen en formato pequeño o directamente, no vienen.

¿Por qué no lo hacen? ¿Cuáles son las carencias, las dificultades que existen en Vitoria-Gasteiz para acoger conciertos de gran aforo? La principal es carecer de una infraestructura con una buena acústica según Amaia Ispizua de Get In y presidenta de Musika Industriaren Elkartea; Ainhoa Benito de Panda Artist e Inés Rodríguez de Hontza Produkzioak.