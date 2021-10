26/10/2021 09:43 Entrevistas Entrevista El fiscal jefe de Álava muy crítico con la clase política: 'Hay que exigirles que se ganen el sueldo' EITB MEDIA Entrevistado en Radio Vitoria, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha reclamado un segundo juzgado de violencia de género para la capital alavesa. Pide a los políticos que asuman responsabilidades y doten a la justicia de los medios que ésta necesita para dar una respuesta rápida y eficaz. Escuchar la página Escuchar la página

Josu Izaguirre, fiscal jefe de Álava, no ha tenido ningún complejo en arremeter contra la clase política en una entrevista concedida a Radio Vitoria. 'Ya va siendo hora de que los ciudadanos exijamos a los políticos que se ganen el sueldo y que no se dediquen a decir que la culpa siempre es de los demás, nunca suya. Es una cosa que tiene que calar en la sociedad: exigir a los políticos responsabilidad, que para eso cobran y sin no son capaces de gestionar que se vayan a su casa y que venga otro', ha denunciado.

Izaguirre ha insistido en esa idea al señalar que 'los responsables políticos han acudido al escapismo en la pandemia. La culpa es siempre de los demás, de los jóvenes, de los mayores, de las mujeres…siempre es de los demás, nunca es suya'.

El fiscal jefe de Álava, ha reclamado un segundo juzgado de violencia de género para la capital alavesa. 'Si cuando ocurre unos sucesos como los del domingo a los políticos se les llena la boca de la necesaria lucha contra la violencia de género y no ponen los medios, quizás debería criticarles la sociedad que no surtan a la justicia de los medios necesarios. Ahora se va a poner un refuerzo en el juzgado de violencia de género debido al retraso que lleva. La violencia de género es un fenómeno delictivo cuantitativamente muy importante que requiere una respuesta compleja e inmediata y no se da abasto'.