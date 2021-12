15/12/2021 09:51 Entrevistas Entrevista Oregi anuncia que el proyecto de la tercera fase de inundaciones del Zadorra costará casi 10 millones de euros EITB MEDIA Entrevistada en Radio Vitoria, la concejala de Territorio y Acción por el Clima de Vitoria, Ana Oregi, sostiene que el Gobierno español también tiene que colaborar en este proyecto. ‘Hay que resolverlo de manera colaborativa entre todas las instituciones porque es una incumbencia de todos’. Escuchar la página Escuchar la página

El proyecto constructivo de la fase tres del Plan de Inundaciones está encima de la mesa y se está analizando por parte de las instituciones. Se trata del tramo que afecta a la N-622, la salida hacia Bilbao desde Portal de Foronda.

La concejala de Territorio y Acción por el Clima de Vitoria, Ana Oregi apuesta, en Radio Vitoria, por dar una solución de manera colaborativa entre todas las instituciones. 'Yo metería al Gobierno español porque la corrección de las inundaciones de Vitoria fueron declaradas como de interés general del Estado. Es el momento de sentarnos todos con este proyecto para ver cómo hacemos. Esto se resuelve de manera colaborativa y es una incumbencia compartida por todos', explica.

Segú ha desvelado Oregi, el proyecto constructivo actualizado asciende ya a 9,7 millones de euros. El objetivo es corregir los puentes de la autovía y recuperar el antiguo cauce del Zadorra 'para que cuando vengan las aguas altas puedan encharcar lugares que no hagan daño. Como decía el otro día un responsable de URA, lo que hacemos con los proyectos de inundaciones desde hace tiempo no es hacer muros de hormigón para encajonar los ríos sino dejarles sitios donde pueda el río salir sin que cause daños', ha explicado.