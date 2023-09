Entrevistas Entrevista 'El Ayuntamiento no puede pasar por encima de la ciudadanía quitando los columpios cubiertos de Los Herrán' EITB MEDIA Publicado: 25/09/2023 10:06 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2023 10:16 (UTC+2) Entrevistado en Radio Vitoria, Guillermo Perea, miembro de la Asociación Zazpigarren Alaba, que comprende los barrios de Aranbizkarra, Arantzabela y Aranbide, ha mostrado su rechazo a que el Ayuntamiento suprimir las canchas deportivas y los columpios cubiertos aprovechando la reforma de Los Herrán Escuchar la página Escuchar la página

Audios (1) El Ayuntamiento no puede pasar por encima de la ciudadanía quitando los columpios cubiertos de Los Herrán

El portavoz de la Asociación Vecinal Zazpigarren Araba, Guillermo Perea, ha vuelto a expresar en Radio Vitoria su rechazo a que el edificio de la antigua estación de autobuses de la calle Los Herrán se convierta en un centro de distribución de paquetería y ha defendido que no desaparezca el parque infantil cubierto que lleva 8 años funcionando en ese lugar. Perea ha recordado que la decisión definitiva todavía no se ha tomado porque PNV-PSE no suman los votos suficientes para modificar el Plan General de Ordenación Urbana.

'El Ayuntamiento no puede convertir una zona pública que ha costado un montón de dinero en un negocio privado de paquetería. Por eso está en el juzgado. Tienen que cambiar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el PNV y el PSE no tienen mayoría', asegura.