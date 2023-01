Sala de prensa Erronka Munduan EITB se une al proyecto solidario y audiovisual Erronka Munduan de la Asociación Kursaal Kino EITB Media Publicado: 12/01/2023 10:05 (UTC+1) Última actualización: 13/01/2023 15:45 (UTC+1) Realizadores y realizadoras de distintos países participan en este reto solidario con sus películas sobre derechos humanos. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: EITBk bat egin du Kursaal Kino elkartearen Erronka Munduan proiektuarekin

EITB se suma a través de su plataforma EITB Nahieran al movimiento Erronka Munduan por los derechos humanos impulsado por la Asociación Kursaal Kino, que tiene como objetivo contribuir a alcanzar la mayor difusión y concienciar a la población de los importantes retos sociales que tiene por delante nuestra sociedad en su conjunto.

Así, en el portal de EITB se pueden visualizar más de 30 películas con temática sobre derechos humanos seleccionadas por los propios responsables de la iniciativa. Se trata de títulos como Invisibles, Korapiloak askatu, Trastorno climático, The colour of black, State of liberty, Sola en su mundo, Pico de Plata o Grito, por citar tan solo algunas de ellas.

El realizador-productor Alfredo Izquierdo, que dirige Erronka Munduan (Reto por el mundo) invita a realizadores y realizadoras de todo el mundo a participar en este movimiento, recordándoles que tienen un gran poder para influir en la sociedad, y por ello una gran responsabilidad. "Hoy el mundo de la comunicación es audiovisual y nosotros los filmmakers tenemos en nuestras manos los medios, la capacidad y la creatividad para cambiar el mundo creando audiovisuales de impacto que ayuden a despertar a la sociedad sobre los valores de los derechos humanos", subraya Izquierdo.

El objetivo del certamen Erronka Munduan es movilizar el esfuerzo creativo de los realizadores y realizadoras para que sea difundido lo más posible y hacer reflexionar a la población de los desafíos que tiene este mundo. En este sentido, la Asociación Kursaal Kino (A2K) como productora del certamen, promueve acuerdos con medios de comunicación y grupos audiovisuales, como es el caso de EITB, para llegar al mayor número de población posible.

En la edición del año 2022 se ha contado con la participación de 143 películas de diferentes países como España, Colombia, Perú, México, Suecia, Italia, Francia, Turquía, Estados Unidos y Eslovenia.

Las cintas seleccionadas abordan el tema de los derechos humanos desde diferentes perspectivas y empleando diversas técnicas cinematográficas como la ficción, el género documental, la animación o el cine experimental. Las temáticas desarrolladas son muy amplias y variadas, y tratan cuestiones relacionadas con los derechos humanos como la paz, la diversidad, el medio ambiente, la igualdad, etc. Todas las obras ya están accesibles en la plataforma on-line de Erronka Munduan, en la web https://www.erronkamunduan.com y se puede acceder a la misma también desde la web de EITB, en la que se encuentran destacados una treintena de títulos.

Todos los realizadores y realizadoras llevan a la pantalla un enfoque de la realidad del mundo no siempre observado, lo que permite a los espectadores y espectadoras poder abrir cada película como una caja o un regalo que le sorprenderá.

La web Erronka Munduan incluye obras de Marco Gonsalvez (Como tú), Star Bazancir (De berde), Lucca Alessandro (Deep), Olga Prudhomme (Déracinés), Alp Aslan (En el fin del mundo), Sergio Duce (Europa), Carlos Trindade (Flashbulb memories), Raúl Guíu (Atávico), Asur Fuente (Asfixia), J.E. Megía y José Antonio Merchan (A primera vista) y de Vanja Mervic (State of liberty).

En las temáticas sobre paz y medio ambiente se pueden encontrar excelentes trabajos como los de Iñigo Aizpuru (Korapiloak askatu), Christian Ossa (Donantes de memoria, Pico de plata), Nelson Fernandez (El castigo, Paths of light), Laura y Sira Cabrera (Virulencia, Trastorno climático), o la ficción de Puri Méndez y Ezquiel Sebastián (Neptuno).

El tema diversidad e igualdad también es abordado ampliamente a través de obras como las de Javier Medína (Invisibles), Laura y Sira Cabrera (Mujer borrada), Dawn Westlake (Terroir, From on high), Ruben Salazar (Ton nom), Raquel Espinosa (Blind art, La narración inclusiva de la imagen), Fernando López-Patiño (Emilio), Joaquim Serrat (La tristeta), Antonio Javier Rodríguez (Memoria madre, Sola en el mundo), Benito Rabal (Mereces vivir), David Tarrega (Reflejos de una sociedad), Lorenzo Carbonell (Simples papeles), Jeu Dubrana (Euh... etrange etranger) y Victor Augusto (299,00 F84.0).

La nueva edición del certamen Erronka Munduan ha arrancado hace tan solo unos días con la apertura de inscripciones, pudiendo seguirse todas las actividades desde la plataforma on-line de la iniciativa, así como a través de las redes sociales, en Instagram, en @erronka.munduan.