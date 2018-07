televisión

La película 'Secretos de guerra', esta noche, en ETB2

07/07/2018

Basada en la novela de Jacques Vriens, este drama bélico cuenta la historia de dos amigos cuya amistad se pondrá a prueba con la llegada de la Guerra Civil y una nueva chica al colegio.

ETB2 emitirá hoy la película Secretos de guerra (Oorlogsgeheimen, 2014). Basada en la novela de Jacques Vriens, este drama bélico es dirigido por Dennis Bots cuenta con la colaboración de Maas Bronkhuyzen, Joes Brauers, Pippa Allen, Luc Feit, Eva Duijvestein o Loek Peters, entre otros.

Verano de 1943 en los Países Bajos. Tuur y Lambert son dos amigos íntimos que adoran explorar. La zona de su idílico pueblo no tiene secretos para ellos. Son conscientes de que se acerca la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto de que sus vidas están a punto de cambiar. El padre de Tuur se ha unido a la resistencia, mientras que la familia de Lambert ha decidido obedecer a los alemanes. Por si la situación no fuera ya de por sí suficientemente delicada entre los dos amigos, la llegada de una nueva estudiante a su colegio se lleva por delante la amistad entre estos dos chicos. Tuur arriesgará su relación con Lambert por la chica, sin saber que ésta escondía un secreto que los pondrá en riesgo a todos.

No te pierdas la película Secretos de guerra, hoy, a partir de las 22:10, en ETB2.