televisión

Zinez

La película 'Kutsidazu bidea, Ixabel', esta noche, en ETB1 y eitb.eus

EiTB

30/07/2018

El film está dirigido por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, y protagonizada por Mikel Losada y Ainere Tolosa.

ETB1 emitirá, esta noche, la comedia Kutsidazu bidea, Ixabel (2006). Mireia Gabilondo y Fernando Bernués han llevado a cabo la dirección de esta película protagonizada por Mikel Losada, Ainere Tolosa e Iñake Irastorza, entre otros.

Esta obra, que ya se ha convertido en un auténtico clásico en el cine vasco, relata la experiencia de Juan Martin, un donostiarra que, decidido a mejorar su nivel de euskera, decide pasar el verano en un caserío. No pasará mucho tiempo hasta que se dé cuenta de que el euskera que ha aprendido hasta ahora en el euskaltegi y el que se habla en el caserío se parece más bien poco. Haciendo honor a su identidad donostiarra, Juan Martin no conoce demasiado bien los trabajos que se han de llevar a cabo en un caserío, lo que resulta en una convivencia un tanto curiosa y ciertamente cómica. Aún así, la estancia en el caserío trae consigo algunas experiencias maravillosas. El donostiarra se enamorará de la hija menor de la familia, y juntos protagonizarán una comedia romántica ‘Made in Euskadi’.

Si no tienes oportunidad de ver la película en ETB1 o en eitb.eus, tienes opción de verla en Alacarta. Por otro lado, si ya has visto esta divertida comedia, también puedes optar por la versión teatral, también disponible en Alacarta. Recuerda que la película se emitirá, esta noche, a las 22:30 horas, en ETB1 y eitb.eus.