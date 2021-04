22/04/2021 11:55

televisión

A las 00:30 horas

Sensacional Campeonato Mundial entre púgiles mexicanos, en "Boxeo Izarrak"

EITB Media

Tras el combate Berchelt vs Valdez se emitirán los enfrentamientos entre Esabe vs Kartoum y Tucker vs Rodríguez.

Guantes de boxeo. Imagen:EITB Media

Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este viernes el programa "Boxeo Izarrak" dará comienzo con la emisión del enfrentamiento entre Berchelt vs Valdez. Después se podrán seguir los combates entre Esabe vs Kartoum y Tucker vs Rodríguez. Tanto Miguel Berchelt como Oscar Valdez son campeones mundiales. El primero de ellos en el peso superpluma y acumula 38 victorias con una sola derrota. Su rival ha sido campeón universal en el Peso Pluma y se encuentra invicto en 28 peleas. Además, se da la circunstancia de que ambos púgiles destacan por su pegada como lo atestiguan las 34 y 22 victorias por la vía rápida que han conseguido hasta el momento. Completan la emisión del viernes los combates de jóvenes boxeadores que están llamados a protagonizar duelos vibrantes en un futuro cercano. Por un lado, el enfrentamiento entre los franceses Warren Esabe y Suleiman Kartoum en el peso welter y, por otro, el protagonizado por los dos americanos Jahi Tuker, de tan sólo 18 años, y Eric Rodríguez. Presentado por Pedro Mari Goikoetxea y Manu Maritxalar, "Boxeo Izarrak" se emite el viernes noche, a las 00:30 horas, en ETB1.

Comentarios