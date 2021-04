La prestigiosa productora Banijay SAS comercializa "Baserria" a nivel internacional

23/04/2021 09:56

Se trata de una de las mayores productoras y distribuidores de contenido internacional, que representa formatos de éxito como "Gran Hermano", "Supervivientes" o "Masterchef".

Banijay SAS, uno de los mayores productores y distribuidores de contenido audiovisual a nivel internacional, ha introducido en su catálogo el formato de "Baserria", el exitoso reality-concurso producido por Orio y Prime Time Media para Euskal Telebista.

La primera edición de "Baserria" se estrenó en enero de 2021 en ETB1, con un amplio respaldo de la audiencia. Diez parejas (formadas cada una por un urbanita y un baserritarra) convivieron durante varias semanas en un caserío y se enfrentaron a espectaculares pruebas basadas en el mundo rural.

"Baserria" se comercializará a nivel internacional a través del grupo Banijay Sas, que engloba a más de 120 compañías de producción en 22 territorios, y un catálogo de varios géneros, con más de 95 000 horas de programación original. De toda la programación, sólo los formatos estatales "Operación Triunfo" y "Tu Cara Me Suena" convivirán con "Baserria" en el catálogo de producciones.

Banijay SAS representa algunos de los formatos de televisión más populares, incluidos "Gran Hermano (Big Brother)", "Supervivientes (Survivor)", "La Isla de las Tentaciones (Temptation Island)", "Deal or No Deal", "MasterChef", "The Money Drop" y "Wife Swap"; y también produce programación con guion como "Wallander", "Peaky Blinders" y "Black Mirror", entre otros.

"Baserria", un éxito en televisión y en redes sociales

"Baserria" logró en su primera temporada en ETB1 un % 4,7 de share de media y fue líder entre euskaldunes con un % 11,9 de cuota de audiencia. En especial, ha supuesto todo un éxito entre el público de 25 a 44 años, donde también ha sido líder en su conjunto. A lo largo de las semanas, el programa "Baserria" logró una audiencia acumulada media de 120 000 telespectadores en Euskadi y su área de influencia.

Además, la gran final de "Baserria" reunió a 3431 usuarios únicos en eitb.eus, con 8754 páginas vistas. Desde que comenzó el programa y hasta la gran final, 74 280 usuarios únicos accedieron a la web y los contenidos del espacio, lo que supuso 330 236 páginas vistas.

Con motivo de la final de "Baserria", EITB estrenó su nuevo canal EITBtwitch con muy buenos resultados. De hecho, la retransmisión congregó a 1217 usuarios únicos, y fueron 2261 las visualizaciones en directo. Además, 137 de personas participaron y comentaron la retransmión en el chat en directo.

400 personas se han presentado al casting para la nueva edición de "Baserria"

Recientemente se ha cerrando el casting de concursantes para participar en la segunda edición de "Baserria", convocatoria a la que han concurrido cerca de 400 personas. La nueva temporada del concurso se estrenará el próximo otoño.